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İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İbrahim Erkal'ın yalnızca 12 gün görebildiği kızı...

Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. İbrahim Erkal'ın minik kızı Elif Su şimdi 3 yaşında... İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları.

10.10.2020 10:55 - Son Güncelleme: 10.10.2020 11:03
İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İbrahim Erkal'ın yalnızca 12 gün görebildiği kızı...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

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İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İbrahim Erkal'ın yalnızca 12 gün görebildiği kızı...

10 Ekim İbrahim Erkal'ın doğum günü. Erkal, yaşasaydı 54 yaşında olacaktı.

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İbrahim Erkal'ın yalnızca 12 gün görebildiği kızı...

Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü.

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İbrahim Erkal'ın yalnızca 12 gün görebildiği kızı...

Umut Akyürek ve kızı Melek Bal

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İbrahim Erkal'ın yalnızca 12 gün görebildiği kızı...
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