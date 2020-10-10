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İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İbrahim Erkal'ın yalnızca 12 gün görebildiği kızı...

Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. İbrahim Erkal'ın minik kızı Elif Su şimdi 3 yaşında... İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları.

10.10.2020 10:55 - Son Güncelleme: 10.10.2020 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





