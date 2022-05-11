İbrahim Erkal'ın eşi Filiz paylaştı yürekleri parçaladı 'sensiz geçen anlamsız 5 yıl...' İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı...
Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. Erkal'ın vefatının 5.yılında eşi Filiz Erkal'ın yaptığı paylaşım yürekleri parçalarken, minik kızının son hali de şaşırttı.
11.05.2022 09:39 - Son Güncelleme: 11.05.2022 09:39
Babası hayatını kaybettiğinde 12 günlük olan Elif Su büyüdü. Filiz Erkal minik kızı Elif Su ile çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
İBRAHİM ERKAL'IN ÖLÜM NEDENİ?
Yalnızım, Sırılsıklam ve Canısı gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal 11 Nisan 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirmişti. 29 gün yoğun bakımda kalan usta şarkıcı hayatını kaybetmişti.