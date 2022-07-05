İbrahim Erkal’ın eşi Filiz paylaştı görenler şaştı kaldı! İbrahim Erkal’ın kızı Dilara Erkal 18 yaşına bastı işte son hali

"Bana hep bir yere gitmiş de gelecekmiş gibi geliyor" diyen Filiz Erkal, "Hala o duygu içerisindeyim. Biraz da bebeğimin olması beni oyaladı. Allah sanki kızım Elif Su'yu bana bir teselli, bir uğraş gibi gönderdi. Eşim komaya girdiğinde bebeğim 12 günlüktü, vefat ettiğinde de 43 günlüktü" ifadelerini kullanmıştı.