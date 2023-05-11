İbrahim Erkal'ın eşi Filiz ölüm yıl dönümünde paylaştı yürekler cız etti! İbrahim Erkal'ın kızlarının son haline bakın sadece 11 gün görmüştü
Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, İbrahim Erkal'ın ölüm yıl dönümünde yürekleri cız ettiren bir paylaşım yaparken, kızlarının son hali şaşkına çevirdi.
'Yalnızım', 'Sırılsıklam' ve 'Canısı' gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve bir ay komada kalan Erkal, 50 yaşında hayata veda etmişti. İbrahim Erkal'ın eşi ve üç çocuğunun annesi Filiz Erkal, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda eşinin vefat ettiği o günü şu sözlerle anlatmıştı:
"Bana hep bir yere gitmiş de gelecekmiş gibi geliyor" diyen Filiz Erkal, "Hala o duygu içerisindeyim. Biraz da bebeğimin olması beni oyaladı. Allah sanki kızım Elif Su'yu bana bir teselli, bir uğraş gibi gönderdi. Eşim komaya girdiğinde bebeğim 12 günlüktü, vefat ettiğinde de 43 günlüktü" ifadelerini kullanmıştı.
"O GECE 'GİTME!' DEDİM"
Filiz Erkal, sözlerine; "O gece evdeydim. Sabah bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Eşimin yüksek tansiyon sorunu vardı. Misafirlerimiz vardı. 21.00 gibi evden çıktı. Normalde eşime hayatta 'Gitme, arkadaşlar gelecek' demezdim ama nedense o gün 'Gitme!' dedim, 'Yok' dedi. Zaten 00.00'da siteye giriş yapmış ama bana haber 02.30'da geldi.