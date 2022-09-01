İbrahim Erkal’ın Canısı’sıyla şöhret olan Emine Ün’ün kızını gören küçük dilini ısırdı ’hangisi sensin?’ Anne-kız ayrı bir olay

Oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru pozlarını paylaştı. 23 Kasım'da 17. yaşına girecek olan Duru'nun, annesine olan benzerliği dikkat çekti. Ün, kızıyla aynı karede yer aldığı görüntüsünü sosyal medya hesabından "Öyle de güzel, böyle de güzeldir benim kızım" notuyla yayınladı.