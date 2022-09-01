İbrahim Erkal'ın Canısı'sıyla şöhret olan Emine Ün'ün kızını gören küçük dilini ısırdı 'hangisi sensin?' Anne-kız ayrı bir olay
1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Emine Ün, özellikle İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği 'Canısı' filmiyle hafızalara kazındı. 2003-2009 yılları arasında evli kaldığı Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı olan Ün, kızıyla pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay için "Maşallah çok güzel", "Annesini sollamış" yorumlarında bulundu. Öte yandan anne-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Duru Kınay'ın güzeller güzeli annesi...
01.09.2022 14:26 - Son Güncelleme: 01.09.2022 14:26
Oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru pozlarını paylaştı. 23 Kasım'da 17. yaşına girecek olan Duru'nun, annesine olan benzerliği dikkat çekti. Ün, kızıyla aynı karede yer aldığı görüntüsünü sosyal medya hesabından "Öyle de güzel, böyle de güzeldir benim kızım" notuyla yayınladı.