Vav TV İzle
Haberler Magazin İbrahim Erkal'ın Canısı'sıyla şöhret olan Emine Ün'ün kızını gören küçük dilini ısırdı 'hangisi sensin?' Anne-kız ayrı bir olay

İbrahim Erkal'ın Canısı'sıyla şöhret olan Emine Ün'ün kızını gören küçük dilini ısırdı 'hangisi sensin?' Anne-kız ayrı bir olay

1992 senesinde Neşe Erberk'in ajansında modellik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Emine Ün, özellikle İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği 'Canısı' filmiyle hafızalara kazındı. 2003-2009 yılları arasında evli kaldığı Emre Kınay'dan Duru adında bir kızı olan Ün, kızıyla pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay için "Maşallah çok güzel", "Annesini sollamış" yorumlarında bulundu. Öte yandan anne-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Duru Kınay'ın güzeller güzeli annesi...

01.09.2022 14:26 - Son Güncelleme: 01.09.2022 14:26
İbrahim Erkal’ın Canısı’sıyla şöhret olan Emine Ün’ün kızını gören küçük dilini ısırdı ’hangisi sensin?’ Anne-kız ayrı bir olay

Oyuncu Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru pozlarını paylaştı. 23 Kasım'da 17. yaşına girecek olan Duru'nun, annesine olan benzerliği dikkat çekti. Ün, kızıyla aynı karede yer aldığı görüntüsünü sosyal medya hesabından "Öyle de güzel, böyle de güzeldir benim kızım" notuyla yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Erkal’ın Canısı’sıyla şöhret olan Emine Ün’ün kızını gören küçük dilini ısırdı ’hangisi sensin?’ Anne-kız ayrı bir olay

23 Kasım'da 17. yaşına basacak olan Duru'nun, annesi Emine Ün'e olan benzerliğiyle dikkat çekti.

İbrahim Erkal’ın Canısı’sıyla şöhret olan Emine Ün’ün kızını gören küçük dilini ısırdı ’hangisi sensin?’ Anne-kız ayrı bir olay

"HANGİSİ SENSİN?"

Ünlü sunucu Ebru Akel de Ün'ün paylaşımına, "Allah'ım... 'Hangisi sensin?' diye baktım" yorumunu yaptı.

İbrahim Erkal’ın Canısı’sıyla şöhret olan Emine Ün’ün kızını gören küçük dilini ısırdı ’hangisi sensin?’ Anne-kız ayrı bir olay

İşte başta Emine Ün olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.

İbrahim Erkal’ın Canısı’sıyla şöhret olan Emine Ün’ün kızını gören küçük dilini ısırdı ’hangisi sensin?’ Anne-kız ayrı bir olay

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

EBRU GÜNDEŞ VE KIZI ALARA

SON DAKİKA