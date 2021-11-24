İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınmıştı! Emine Ün kızını paylaştı! 17 yaşındaki Duru’yu görenler dilini ısırdı

Kızı ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Ün, "Zaman bu kadar çabuk geçerken, yıllar su gibi akıp giderken, sen hep ama hep mutlu ol benim kalbim. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun deniz gözlüm" ifadelerini kullandı.