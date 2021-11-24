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Haberler Magazin İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınmıştı! Emine Ün kızını paylaştı! 17 yaşındaki Duru’yu görenler dilini ısırdı

İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınmıştı! Emine Ün kızını paylaştı! 17 yaşındaki Duru’yu görenler dilini ısırdı

İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ün, Instagram hesabında Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kızı ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Ün, "Zaman bu kadar çabuk geçerken, yıllar su gibi akıp giderken, sen hep ama hep mutlu ol benim kalbim" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımda anne-kızın benzerliği dikkat çekerken Duru, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Genç kız için "Maşallah", "Güzelliğini annesinden almış", "Annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı Duru...

24.11.2021 00:39 - Son Güncelleme: 24.11.2021 00:39
İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınmıştı! Emine Ün kızını paylaştı! 17 yaşındaki Duru’yu görenler dilini ısırdı

İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında kızı Duru Kınay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınmıştı! Emine Ün kızını paylaştı! 17 yaşındaki Duru’yu görenler dilini ısırdı

Kızı ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Ün, "Zaman bu kadar çabuk geçerken, yıllar su gibi akıp giderken, sen hep ama hep mutlu ol benim kalbim. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun deniz gözlüm" ifadelerini kullandı.

İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınmıştı! Emine Ün kızını paylaştı! 17 yaşındaki Duru’yu görenler dilini ısırdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi göstererek 17 yaşındaki genç kızın doğum gününü kutladı.

İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınmıştı! Emine Ün kızını paylaştı! 17 yaşındaki Duru’yu görenler dilini ısırdı

ANNE-KIZIN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Emine Ün ile kızı Duru Kınay'ın benzerliği çok konuşuldu. Genç kız için "Annesinin birebir kopyası" yorumu yapıldı. Duru Kınay, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı.

İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınmıştı! Emine Ün kızını paylaştı! 17 yaşındaki Duru’yu görenler dilini ısırdı

İşte Emine ün başta olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

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