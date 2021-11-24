İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınmıştı! Emine Ün kızını paylaştı! 17 yaşındaki Duru’yu görenler dilini ısırdı
İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Ün, Instagram hesabında Emre Kınay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Duru Kınay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kızı ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Ün, "Zaman bu kadar çabuk geçerken, yıllar su gibi akıp giderken, sen hep ama hep mutlu ol benim kalbim" ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşımda anne-kızın benzerliği dikkat çekerken Duru, güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Genç kız için "Maşallah", "Güzelliğini annesinden almış", "Annesini gölgede bırakmış" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı Duru...
24.11.2021 00:39
- Son Güncelleme: 24.11.2021 00:39
İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında kızı Duru Kınay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
ANNE-KIZIN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Emine Ün ile kızı Duru Kınay'ın benzerliği çok konuşuldu. Genç kız için "Annesinin birebir kopyası" yorumu yapıldı. Duru Kınay, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı.