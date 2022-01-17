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Haberler Magazin İbrahim Erkal'ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün’e bakın! Dekolteli pozlarını paylaştı son haliyle sosyal medyayı salladı

İbrahim Erkal'ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün’e bakın! Dekolteli pozlarını paylaştı son haliyle sosyal medyayı salladı

İbrahim Erkal'ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Duru güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Ün, bir kez daha takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte Emine Ün'ün sosyal medyayı sallayan o pozları...

17.01.2022 18:45 - Son Güncelleme: 17.01.2022 18:45
İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün’e bakın! Dekolteli pozlarını paylaştı son haliyle sosyal medyayı salladı

Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem olmaktan kurtulamadı.

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İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün’e bakın! Dekolteli pozlarını paylaştı son haliyle sosyal medyayı salladı

İbrahim Erkal'ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün, dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün’e bakın! Dekolteli pozlarını paylaştı son haliyle sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak gündem oldu.

İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün’e bakın! Dekolteli pozlarını paylaştı son haliyle sosyal medyayı salladı

Duru güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Ün, bir kez daha takipçilerinin beğenisini kazandı.

İbrahim Erkal’ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün’e bakın! Dekolteli pozlarını paylaştı son haliyle sosyal medyayı salladı

Sosyal medya kullanıcıları, Emine Ün için "Kadın çok güzeldi, hep güzeldi", "Yıllara meydan okuyor", "Yok böyle güzellik", "Hayran kalmamak mümkün değil" yorumları yapıldı.

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