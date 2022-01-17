İbrahim Erkal'ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün’e bakın! Dekolteli pozlarını paylaştı son haliyle sosyal medyayı salladı
İbrahim Erkal'ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Duru güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Ün, bir kez daha takipçilerinin beğenisini kazandı. İşte Emine Ün'ün sosyal medyayı sallayan o pozları...
17.01.2022 18:45
- Son Güncelleme: 17.01.2022 18:45
Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem olmaktan kurtulamadı.
İbrahim Erkal'ın Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün, dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Sosyal medya kullanıcıları, Emine Ün için "Kadın çok güzeldi, hep güzeldi", "Yıllara meydan okuyor", "Yok böyle güzellik", "Hayran kalmamak mümkün değil" yorumları yapıldı.