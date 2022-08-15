İbrahim Çelikkol’un güzeller güzeli annesine bakın! Ayper Çelikkol’u görenin nutku tutuldu! Birce Akalay ile anılıyordu...
Kördüğüm, Bir Zamanlar Çukurova, Kuş Uçuşu gibi yapımlarda rol alan İbrahim Çelikkol, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Geçen Mayıs ayında oğlunun annesi Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Çelikkol'un adı boşanmanın ardından tatile çıktığı meslektaşı Birce Akalay ile anıldı ve uzun süre gündem oldu. Ancak Akalay net bir dille aşk iddialarını yalanlayarak Çelikkol ile arkadaş olduklarını söyledi. Çelikkol, şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. Son halini sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü oyuncuya ilk yorumu ise annesi Ayper Çelikkol yaptı. Oğluna yorum yapan Ayper Çelikkol'u görenler ise hayran kaldı. İşte İbrahim Çelikkol'un son hali ve güzeller güzeli annesi...
15.08.2022 19:11 - Son Güncelleme: 15.08.2022 19:11
Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yapan İbrahim Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncunun, geçen Mayıs ayında oğlunun annesi Mihre Mutlu ile 5 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.
Boşanmansın ardından yakın dostu Birce Akalay ile tatile çıkan Çelikkol'un ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi.