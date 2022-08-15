İbrahim Çelikkol’un güzeller güzeli annesine bakın! Ayper Çelikkol’u görenin nutku tutuldu! Birce Akalay ile anılıyordu...

2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandıran Çelikkol; Merhamet, Fetih 1453, Kördüğüm, Bir Zamanlar Çukurova, Kuş Uçuşu gibi yapımlarda rol aldı.