İbrahim Çelikkol'un eski eşini gören Fahriye Evcen sandı! Adeta benzetmeden geçen yok! Meğer İbrahim Çelikkol'un eski eşi...

İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 38 yaşındaki başarılı oyuncu, Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi popüler dizilerde rol alarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Çelikkol'un eski eşini görenler Fahriye Evcen'e benzetmeden geçemedi. İşte İbrahim Çelikkol'un eski eşi...