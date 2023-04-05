İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'nun sosyetik aşkı! Hande Erçel'in 'kanka'sıydı gerçek ortaya çıktı meğer Hakan Sabancı'nın çocukluk arkadaşıyla...
İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'nun sosyetik aşkı! Hande Erçel'in 'kanka'sıydı gerçek ortaya çıktı meğer gönlünü Hakan Sabancı'nın çocukluk arkadaşına kaptırmış! İşte İbrahim Çelikkol ile 2017-2022 yılları arasında evli kalan ve Ali adında bir oğlu olan Mihre Mutlu'nun yeni sevgilisi...
05.04.2023 09:13 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:22
İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'nun sosyetik aşkı! Hande Erçel'in 'kanka'sıydı gerçek ortaya çıktı meğer Hakan Sabancı'nın çocukluk arkadaşıyla sevgiliymiş...
İbrahim Çelikkol ile 2017-2022 yılları arasında evli kalan Mihre Mutlu'nun bu evlilikten dünyaya getirdiği Ali adında bir oğlu var.
Oğlu ile sık sık paylaşımlar yapan Mihre Mutlu son dönemde yurt dışı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Hande Erçel'in yakın arkadaşı olarak bilinen Mihre Mutlu Hürriyet'in haberine göre gönlünü sosyetik isim Emre Erdoğan'a kaptırmış!