İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Çelikkol'u Fahriye Evcen'e benzetmeden geçen yok! Meğer İbrahim Çelikkol'un eşi...

İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 38 yaşındaki oyuncu Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol hakkında araştırma yapanlar eşinin güzelliğine hayran kaldı bir yanda da Fahriye Evcen'le olan benzerliğine şaştı kaldı. Bir de çocuğu olan İbrahim Çelikkol'un mutluluğuna diyecek yok. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

27.01.2021 10:10 - Son Güncelleme: 27.01.2021 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





