İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol aşka geldi dudak dudağa paylaştı! Fahriye Evcen'e benzerliğiyle şaşırtan Mihre...
İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 38 yaşındaki oyuncu Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol, yoğun geçen bir yılın ardında eşi ve arkadaşlarıyla Kapadokya'ya tatile gitti. Tatilde aşka gelen İbrahim Çelikkol eşiyle romantik pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.
14.06.2021 09:55
- Son Güncelleme: 14.06.2021 10:16
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Mutlu Çelikkol ile Kapadokya tatilinde aşka geldi. Ailesiyle tatile çıkan oyuncu, Instagram hesabından eşiyle öpüşme pozunu paylaştı.
Rol aldığı dizilerdeki başarılarıyla adını duyuran İbrahim Çelikkol, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldıktan sonra eşi ve çocuğuyla daha fazla zaman geçirmeye başladı. Oyuncu son olarak eşi ve yakın dostlarıyla Kapadokya'ya gitti.
EŞİYLE DUDAK DUDAĞA POZ VERDİ
Instagram'da 1,8 milyon takipçisi bulunan Çelikkol, çıktıkları tatilden sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Arkadaşları ve ailesiyle tatilin tadını çıkaran oyuncu, eşiyle öpüşme pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.
Oyuncunun dünya emojisi koyarak yaptığı paylaşım kısa sürede 227 binden fazla beğeni aldı.