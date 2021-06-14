İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol aşka geldi dudak dudağa paylaştı! Fahriye Evcen'e benzerliğiyle şaşırtan Mihre...

İbrahim Çelikkol, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 38 yaşındaki oyuncu Siyah Beyaz Aşk, Muhteşem İkili, Merhamet, İffet gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol, yoğun geçen bir yılın ardında eşi ve arkadaşlarıyla Kapadokya'ya tatile gitti. Tatilde aşka gelen İbrahim Çelikkol eşiyle romantik pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

14.06.2021 09:55 - Son Güncelleme: 14.06.2021 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





