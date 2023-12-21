İbrahim Çelikkol omzundan öpmüştü! Birce Akalay'dan bir garip açıklama "Siz temas etmez misiniz? Bizim ki kardeşlik"

Miray Daner, Şifanur Gül, İrem Sak, Defne Kayalar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Kuş Uçuşu'nun başrol oyuncularından Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekmişti. Dizinin lansmanın gecesinde Çelikkol, Akalay'ın omzundan öpmüştü. Çelikkol'un bu hareketi günlerde hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde konuşulmuştu. Günler sonra bu konuya dair ilk açıklama Birce Akalay'dan geldi. İşte detaylar...