İbrahim Çelikkol omzundan öpmüştü! Birce Akalay'dan bir garip açıklama "Siz temas etmez misiniz? Bizim ki kardeşlik"

Miray Daner, Şifanur Gül, İrem Sak, Defne Kayalar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı 'Kuş Uçuşu'nun başrol oyuncularından Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekmişti. Dizinin lansmanın gecesinde Çelikkol, Akalay'ın omzundan öpmüştü. Çelikkol'un bu hareketi günlerde hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde konuşulmuştu. Günler sonra bu konuya dair ilk açıklama Birce Akalay'dan geldi. İşte detaylar...
2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümündeki lise eğitimini okul ikincisi olarak tamamlayan Birce Akalay, 2004 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilerek Türkiye'yi Miss Europe'ta temsil etti.
2007 yılında Kader dizisindeki "Lamia" karakteriyle ilk kez başrol oynayan oyuncu, sonrasında birçok dizi ve filmde rol aldı.
Tüm bunlar olurken Birce Akalay'ın adı sık sık yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol'la anıldı. Kuş Uçuşu adlı dizinin lansman gecesinde Çelikkol'un, Akalay'ı omzundan öpmesi ise her şeyin üzerine tuz biber oldu.