İbrahim Çelikkol imaj değiştirdi görenler tanıyamadı! Birce Akalay ile kumsal görüntüleri dillere destan olmuştu: "Tam karizma olmuş"
İbrahim Çelikkol imaj değiştirdi görenler tanıyamadı! Birce Akalay ile kumsal görüntüleri dillere destan olmuştu... 2017 yılında dizi setinde başlayan dostluklarını o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz haftalarda Bodrum'da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti. Ardından ikili hakkında aşk dedikoduları almış başını gitmiş ve konuyla ilgili Birce'den açıklama gelmişti. Son günlerde gündemden düşmeyen İbrahim Çelikkol yeni imajıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Çelikkol'u görenler, "Tam karizma olmuş" yorumları yaptı.
14.08.2022 16:00 - Son Güncelleme: 14.08.2022 16:00
"TAM KARİZMA OLMUŞ"
Birce Akalay ile kumsal görüntüleri dillere destan olmuştu... İbrahim Çelikkol imaj değiştirdi görenler tanıyamadı!
'Kuş Uçuşu' isimli dizisinde oyuncu Birce Akalay ile öpüşme sahneleri olay olan İbrahim Çelikkol, uzun bir süre gündemde kalmıştı.
Dizinin günlerce konuşulmasından sonra tatile de birlikte çıkan iki arkadaş hakkında aşk iddiaları da ortaya atılmıştı. Uzun yıllardır dost olan ikiliden İbrahim Çelikkol, son günlerde ise yeni imajıyla gündeme geldi.
2017 yılında başrollerini üstlendikleri Siyah Beyaz Aşk setinde başlayan dostlukları o günden bu yana hiç kopmadan devam ettiren Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, son olarak dijital bir platformda yayınlanan bir dizide birlikte rol almıştı.