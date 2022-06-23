İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu'dan olay pozlar! Çeşme'yi kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı: "Mihre çok mutlu"
İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu'dan olay pozlar! Çeşme'yi kasıp kavurdu, görenler dönüp bir daha baktı. 2017'de evlenen Mihre Mutlu ve İbrahim Çelikkol geçtiğimiz mayıs ayında boşandı. Mihre Mutlu boşandıktan sonra kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaşan Mihre'nin tatil pozlarına "Mihre çok mutlu" yorumları yapıldı.
23.06.2022 16:09 - Son Güncelleme: 23.06.2022 16:09
"MİHRE ÇOK MUTLU"
İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu'dan olay pozlar! Çeşme'yi kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı.
İşte başta Mihre Mutlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...