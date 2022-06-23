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Haberler Magazin İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu'dan olay pozlar! Çeşme'yi kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı: "Mihre çok mutlu"

İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu'dan olay pozlar! Çeşme'yi kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı: "Mihre çok mutlu"

İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu'dan olay pozlar! Çeşme'yi kasıp kavurdu, görenler dönüp bir daha baktı. 2017'de evlenen Mihre Mutlu ve İbrahim Çelikkol geçtiğimiz mayıs ayında boşandı. Mihre Mutlu boşandıktan sonra kız arkadaşlarıyla tatile çıktı. Sosyal medya hesabından peş peşe kareler paylaşan Mihre'nin tatil pozlarına "Mihre çok mutlu" yorumları yapıldı.

23.06.2022 16:09 - Son Güncelleme: 23.06.2022 16:09
İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu’dan olay pozlar! Çeşme’yi kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı: Mihre çok mutlu

"MİHRE ÇOK MUTLU"

İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu'dan olay pozlar! Çeşme'yi kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu’dan olay pozlar! Çeşme’yi kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı: Mihre çok mutlu

2017'de İbrahim Çelikkol ile hayatını birleştiren Mimar Mihre Mutlu, 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Ancak çiftin evlilikleri 11 Mayıs'ta sona erdi.

İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu’dan olay pozlar! Çeşme’yi kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı: Mihre çok mutlu

Tek celsede boşanan Mihre Mutlu, ayrılık sonrası ilk tatiline çıktı.

İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu’dan olay pozlar! Çeşme’yi kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı: Mihre çok mutlu

KIZ KIZA TATİL

Aralarında Sibil Çetinkaya, Eliz Fındık, Narod Çetinkaya ve Neşem Erinç'in olduğu bir grup kız arkadaşıyla Çeşme'de moral depoluyor.

İbrahim Çelikkol ile boşanan Mihre Mutlu’dan olay pozlar! Çeşme’yi kasıp kavurdu görenler dönüp bir daha baktı: Mihre çok mutlu

İşte başta Mihre Mutlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden kareler...

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