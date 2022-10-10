İbrahim Çelikkol hem kesenin ağzını açtı hem de yeni aşka yelken! Birce Akalay'la aşk iddiaları sonrası gerçek sevgilisi ortaya çıkmıştı
Son dönemde yakın arkadaşı Birce Akalay'la adı aşk dedikoduların karışan sonrasında bambaşk bir isimler sevgili olduğu ortaya çıkan İbrahim Çelikkol, bir süredir ekranlarda yer almasa da yatırımlarına devam ediyor. Yakışıklı oyuncu 'deniz'e yatırım yaptı. Yatırımını meslektaşlarından farklı olarak denize yapan oyuncu, 4 balıkçı teknesi satın aldı.
10.10.2022 09:34 - Son Güncelleme: 10.10.2022 09:34
Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akalay ile aşk yaşadığını düşünüyordu. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.
5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile yollarını ayıran İbrahim Çelikkol hem özel hayatında hem iş hayatında yeni adımlar attı.
En son Birce Akalay'la birlikte dijital platformda yayınlanan "Kuş Uçuşu" adlı dizide rol alan İbrahim Çelikkol, inşaat, turizm gibi sektörlerle ilgilenen ünlü meslektaşlarının aksine yeni bir sektöre girdi.