İbrahim Çelikkol hem kesenin ağzını açtı hem de yeni aşka yelken! Birce Akalay’la aşk iddiaları sonrası gerçek sevgilisi ortaya çıkmıştı

Çelikkol denize yatırım yaptı. Yatırımını meslektaşlarından farklı olarak denize yapan oyuncu, Halk arasında 'gırgır' diye bilinen 4 balıkçı teknesi satın aldı. Ünlü oyuncu, teknelerini Riva'da yaşayan balıkçılara emanet etti.