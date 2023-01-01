İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin son haline bakın! Meğer o ünlü şarkıcının annesiymiş, görenler inanamıyor: "Gerçek mi bu?"
İbo ve Güllüşah'ın Oya'sının son haline bakın! Deniz Türkali'nin o ünlü şarkıcının annesi olduğunu görenler gözlerine inanamıyor. 1978 yapımı Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden İbo ile Güllüşah'ın oyuncusu olan Deniz Türkali'nin ünlü sanatçının annesi olduğu gerçeğini öğrenenler şaşkına döndü. Kemal Sunal ve pek çok başarılı ismin rol aldığı yapımda rol alan ve oyunculuğun yanı sıra senaristlik de yapan Deniz Türkali'nin kızı bakın kim...
01.01.2023 11:51 - Son Güncelleme: 01.01.2023 11:55
"GERÇEK Mİ?"
İbo ve Güllüşah'ın Oya'sının son haline bakın! Deniz Türkali'nin o ünlü şarkıcının annesi olduğunu görenler şaşıp kalıyor, "Gerçek mi bu?" yorumları yapıyor.
1978 yapımı İbo ve Güllüşah filminde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu, şimdilerde sinemanın ustaları arasına girmeyi başarmış bir isim...
Bir Yeşilçam efsanesi olarak bilinen ve hemen herkesin bildiği İbo ile Güllüşah filminin oyuncusunun kimliği şaşırttı. Sevilen Yeşilçam filminde rol alan Güllüşah'ın teyzesinin ünlü bir sanatçının annesi olduğu ortaya çıktı.
İşte ünlü Yeşilçam oyuncusu Deniz Türkali 'nin son hali ve kızı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin son halleri...