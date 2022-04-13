İbo Show’un konuğu Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte 26 yaşındaki Tuğçe Kandemir’in memleketi...
İbo Show'un konuğu Tuğçe Kandemir bakın aslen nereliymiş! İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'a konuk olan Tuğçe Kandemir'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ah Ellerim Kırılaydı, İçimdeki Sen, Bu Benim Öyküm şarkılarıyla hafızalara kazınan 26 yaşındaki şarkıcının özellikle memleketi merak konusu oldu. Asıl mesleği edebiyat öğretmenliği olan ve ünlü olma hikayesiyle dikkat çeken Kandemir hakkında en çok "Tuğçe Kandemir aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte başta Tuğçe Kandemir olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...
13.04.2022 22:28 - Son Güncelleme: 13.04.2022 23:01
Atanmayı beklerken yaşadığı ayrılık acısı üzerine söylediği Bu Benim Öyküm başlıklı şarkısının internette yayılmasıyla ünlü olan Tuğçe Kandemir, müzik kariyerinin yanı sıra konuk olduğu programlarla da gündeme geliyor.
Son olarak İbo Show'a konuk olarak gündeme gelen Tuğçe Kandemir'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.