İbo ile Güllüşah'ta Kemal Sunal'ın sevimli rol arkadaşıydı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar annesiyle yıllar öncesine götürdü
İbo ile Güllüşah'ta Kemal Sunal'ın sevimli rol arkadaşıydı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar annesiyle yıllar öncesine götürdü, nostaljik paylaşımı görenler, Aslışah'ı anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Yeşilçam'ın unutulmaz 'İbo ile Güllüşah' filminde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor. Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı. Futbolun ünlü isimlerinden Selim Soydan ve Türk sinemasının efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan bir süre sonra sinema dünyasından uzaklaştı. Evlenip çocuk sahibi olan Gülşah Alkoçlar'ın kızları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar da son dönemin adından söz ettiren isimlerinden. Anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliğiyle dikkat çeken Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
İbo ile Güllüşah'ta Kemal Sunal'ın sevimli rol arkadaşıydı! Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar annesiyle yıllar öncesine götürdü.
Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.
İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın son hali şaşırtıyor.
Anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetilen Aslışah Alkoçlar'ın Instagram paylaşımı gündem oldu. Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan Alkoçlar, annesi ile de aunı filmde yer alma fırsatı bulmuştu. Gülşah (Soydan) Alkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit ve Fikret Hakan'la aynı filmde buluşmuştu. 'Gülşah Küçük Anne' sinemalarda büyük ilgi görmüştü.
Futbolun ünlü isimlerinden Selim Soydan ve Türk sinemasının efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan bir süre sonra sinema dünyasından uzaklaştı.