İbo ile Güllüşah filmindeki Oya meğer o ünlü ismin annesiymiş! Kemal Sunal'ın efsane Yeşilçam filminin yıldızı meğer...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kemal Sunal'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan İbo ile Güllüşah'ı bilmeyeniniz yoktur. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği İbo ile Güllüşah'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından Deniz Türkali. Usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da ünlü bir isim... İşte ünlü isimlerin çocukları...

24.05.2021 11:15 - Son Güncelleme: 24.05.2021 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





