İbo ile Güllüşah filmindeki Oya meğer o ünlü ismin annesiymiş! Kemal Sunal'ın efsane Yeşilçam filminin yıldızı meğer...
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kemal Sunal'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan İbo ile Güllüşah'ı bilmeyeniniz yoktur. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği İbo ile Güllüşah'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından Deniz Türkali. Usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da ünlü bir isim... İşte ünlü isimlerin çocukları...
1964 yılında İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evlendi. Deniz Türkali, Londra'da tiyatro eğitiminin yanında müzik çalışmalarını beraberinde gerçekleştirdi. Birçok ülkede konserler verdi. Türkiye'ye döndükten sonra bir sure Milliyet Yayınları'nda yayın danışmanlığı yaptı. Sinema ve TV filmlerinde oynadı. Film senaryoları yazdı. Film müziklerini seslendirdi. Tiyatronun yanı sıra kabare programlarında oynadı.