Huylu huyundan vazgeçmez! Seda Sayan photoshopta çığır açtı gençleşeyim derken çocuğa döndü! "Hesabımı bir ekibe verdim" dedi ama...

Eski eşi Sinan Engin'den Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, müzisyen geçen sene Nisan ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti. Aralarındaki yaş farkıyla uzun bir süre konuşulan ünlü çift, romantik pozlarıyla da sık sık adlarından söz ettirmişti. Sayan olaraksa, yakın arkadaşı Safiye Soyman dahil herkesi takipten bırakmasıyla gündeme gelmiş, Sayan daha sonra yaptığı açıklamada, hesabını profesyonel ellere teslim ettiğini söylemişti. Ancak hal böyle olsa da huylu huyundan vazgeçmiyor.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, geçen sene Nisan ayında sürpriz bir şekilde evlendi.
Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili, vizede yaşanan problemler nedeniyle İstanbul'da dünyaevine girdi.
Aralarındaki yaş farkıyla uzun bir süre konuşulan ünlü çift, nikah sonrası romantik pozlarıyla da sık sık adlarından söz ettirdi.