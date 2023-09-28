Huylu huyundan vazgeçmez! Seda Sayan photoshopta çığır açtı gençleşeyim derken çocuğa döndü! "Hesabımı bir ekibe verdim" dedi ama...

Eski eşi Sinan Engin'den Oğulcan Engin adında bir oğlu olan Seda Sayan, müzisyen geçen sene Nisan ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti. Aralarındaki yaş farkıyla uzun bir süre konuşulan ünlü çift, romantik pozlarıyla da sık sık adlarından söz ettirmişti. Sayan olaraksa, yakın arkadaşı Safiye Soyman dahil herkesi takipten bırakmasıyla gündeme gelmiş, Sayan daha sonra yaptığı açıklamada, hesabını profesyonel ellere teslim ettiğini söylemişti. Ancak hal böyle olsa da huylu huyundan vazgeçmiyor.