Hüseyin Turan’ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Hüseyin Turan’ın güzel eşi Deniz
Hüseyin Turan'ın sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan gören şaştı kaldı… Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan ardından gündem olan ünlü türkücü Hüseyin Turan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Hüseyin Turan'ın eşi kim" sorusunun yanıtını aradı. Turan'ın 2005 yılında nikah masasına oturduğu eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hüseyin Turan'ın güzel eşi Deniz Turan…
Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hüseyin Turan oldu. Hüseyin Turan hayatı, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler konuğu olması dolasıyla araştırılıyor.
Başarılı müzisyen Hüseyin Turan 1967 yılında Erzincan'da doğmuştur. Erzincan ilinin Tercan'a bağlı Beykonak köyünde sekiz kardeşin beşinci olarak dünyaya gelen Hüseyin Turan, ilkokul ikiye kadar yaşamını burada sürdürdü.
Konuk olduğu bir televizyon programının ardından gündem olan ünlü türkücü Hüseyin Turan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, özellikle "Hüseyin Turan'ın eşi kim" sorusunun yanıtını aradı.
Yıllar önce verdiği bir röportajda "Eşim Deniz'le İzmir'de tanışıp 2005'te evlendik. Büyük bir aşk evliliği" ünlü türkücünün eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta ünlü türkücü Hüseyin Turan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…