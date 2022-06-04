Hüseyin Turan’ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Duyan gören şaştı kaldı işte Hüseyin Turan’ın güzel eşi Deniz

Yıllar önce verdiği bir röportajda "Eşim Deniz'le İzmir'de tanışıp 2005'te evlendik. Büyük bir aşk evliliği" ünlü türkücünün eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta ünlü türkücü Hüseyin Turan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…