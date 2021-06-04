Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar bikinili paylaşımlara doymuyor! Karnı burnunda Aslışah Alkoçlar'ın fit hali dikkat çekti
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar bikinili paylaşımlara doymuyor! Yeşilçam'ın yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kaan Demirağ ile geçen şubat ayında nikah masasına oturan ve şimdilerde 5 aylık hamile olan Alkoçlar'ın karnı burnunda bikinili pozu büyük ilgi gördü. Spora düşkünlüğü ile bilinen Aslışah Alkoçlar'ın fit hali ise dikkat çekti. İşte karnı burnunda Aslışah Alkoçlar'ın bikinili pozu...
04.06.2021 21:04
- Son Güncelleme: 04.06.2021 21:16
Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar, geçen şubat ayında Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu.
Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti.
Şimdilerde 5 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı bikinili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Beyaz bikinisiyle eşi Kaan Demirağ'a verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımı, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan Alkoçlar'ın fit hali ise dikkat çekti.
Aslışah Alkoçlar'ın paylaşımının ardından objektifine poz verdiği eşi Kaan Demirağ merak konusu oldu.