Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Duyan inanamadı! “Bunca yıl nasıl anlamadık” Meğer abla kardeş...

Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. O dönem Fenerbahçe'de futbol oynayan Selim Soydan ile 1968'te evlenen ve Gülşah Alkoçlar adında bir kızı olan Hülya Koçiyiğit, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Yeşilçam yıldızı hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Gülşah, Firar, Gelin, Şoför gibi filmlerde rol alan oyuncunun kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı. Koçyiğit'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın 76 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in kardeşi kimmiş...
Berlin Altın Ayı ödüllü Susuz Yaz filmiyle oyunculuk kariyeri başlayan Hülya Koçyiğit, 200'ün üstünde filmde rol alarak Türk sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.
Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, 1968'te o dönem Fenerbahçe'de futbol oynayan Selim Soydan'la nikah masasına oturdu ve Gülşah adını verdiği kızını kucağına aldı.