Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan'dan korkutan haber! 'Izdırap çekiyordu' dedi Yeşilçam'ın usta ismine Filiz Akın ve Selda Alkor'dan mesaj gecikmedi
Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan'dan korkutan haber! 'Izdırap çekiyordu' dedi Yeşilçam'ın usta ismine Filiz Akın ve Selda Alkor'dan mesaj gecikmedi. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in, "Benim ilacım" dediği eşi Selim Soydan'dan korkutan bir haber geldi. Uzun bir süredir yürümekte zorlanan eşinin ameliyat olduğunu açıklayan Koçyiğit, "Selim'im; sağlıkla hep böyle gül sen emi" dedi. Koçyiğit'in, "Uzun zamandır ızdırap çekiyordu. Yürümekte bile çok zorlanıyordu" dediği eşi Selim Soydan'ın hastane görüntüsüne ünlü isimlerden geçmiş olsun mesajları yağdı.
Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan'dan korkutan haber! 'Izdırap çekiyordu' dedi Yeşilçam'ın usta ismine Filiz Akın ve Selda Alkor'dan mesaj gecikmedi.
Türk sinemasının usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in 1968 yılında dünyaevine girdiği eşi Selim Soydan'dan endişelendiren bir haber geldi. Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ettiği öğrenilen Soydan'ın yakın zamanda ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı.
"SELİM'İM SEN HEP BÖYLE GÜL EMİ?"
Eşinin kendi başına yürüyemediğini ve omuriliğinden operasyon geçirdiğini takipçileriyle paylaşan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:
"55 yıllık hayat arkadaşım, benim canım Selim'im omurilikten zor bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlayan doktorumuza ve ekibine tüm kalbimle teşekkür ederim. Selim'im; sağlıkla hep böyle gül sen emi?"