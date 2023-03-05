Hülya Koçyiğit'in eşi Selim Soydan'dan korkutan haber! 'Izdırap çekiyordu' dedi Yeşilçam'ın usta ismine Filiz Akın ve Selda Alkor'dan mesaj gecikmedi.

"SELİM'İM SEN HEP BÖYLE GÜL EMİ?"

Eşinin kendi başına yürüyemediğini ve omuriliğinden operasyon geçirdiğini takipçileriyle paylaşan Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"55 yıllık hayat arkadaşım, benim canım Selim'im omurilikten zor bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlayan doktorumuza ve ekibine tüm kalbimle teşekkür ederim. Selim'im; sağlıkla hep böyle gül sen emi?"