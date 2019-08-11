Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Hülya Avşar, her aşkı, her lafı, her yaptığı ile yıllardır magazin gündeminden düşmedi. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandıran Hülya Avşar, iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmıştı. 2006 yılında Hülya Avşar ile ilişkisine son veren Saadettin Saran, şimdilerde Emina Jahovic ile aşk yaşıyor. Peki Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Avşar kızının ilk eşi...
11.08.2019 06:53
- Son Güncelleme: 11.08.2019 06:53
Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle 37 yıldır adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Adını ilk olarak 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında duyuran Avşar, o gece güzellik kraliçesi seçilmişti. Ancak Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ve diğer ünlülerin merak edilen eşleri...
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