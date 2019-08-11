Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ilk eşi bakın kim? Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Hülya Avşar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Avşar gerek yaşadığı aşklarıyla gerekse yer aldığı projeleriyle 37 yıldır adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Adını ilk olarak 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında duyuran Avşar, o gece güzellik kraliçesi seçilmişti. Ancak Avşar'ın evlenip boşandığı ortaya çıkınca tacı elinden alınmıştı. İşte Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan ve diğer ünlülerin merak edilen eşleri...