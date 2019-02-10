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Hülya Avşar'ın sosyal medyadaki cesur paylaşımı olay oldu: Yıllara meydan okuyor!

Hülya Avşar'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu. Attığı her adım, yaptığı her hareket ile gündemden düşmeyen Hülya Avşar, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Güzelliğiyle ve genç görüntüsüyle herkesin dikkatini çeken Avşar'ın yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız. Cesur pozuyla gündem olan Hülya Avşar için sosyal medyada, "Genç kızlara taş çıkartır", "Yaşına rağmen çok güzel", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı… İşte Hülya Avşar'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

10.02.2019 18:27 - Son Güncelleme: 10.02.2019 18:27
Hülya Avşar'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu: Yıllara meydan okuyor!

Hülya Avşar'ın Instagram paylaşımı sosyal medya aleminde olay oldu. Cesur pozuyla adından bahsettiren Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan fiziği ise dikkatlerden kaçmadı. Kimisi makyajla kimisi kişisel bakımla olduğundan genç görünüyor, peki ünlülerin gerçek yaşları kaç?

Hülya Avşar'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu: Yıllara meydan okuyor!

MURAT BOZ

7 MART 1980

Hülya Avşar'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu: Yıllara meydan okuyor!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Hülya Avşar'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu: Yıllara meydan okuyor!

HADİSE

22 Ekim 1985

Hülya Avşar'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu: Yıllara meydan okuyor!

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992

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