Hülya Avşar'ın sosyal medyadaki cesur paylaşımı olay oldu: Yıllara meydan okuyor!

Hülya Avşar'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu. Attığı her adım, yaptığı her hareket ile gündemden düşmeyen Hülya Avşar, bu kez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Güzelliğiyle ve genç görüntüsüyle herkesin dikkatini çeken Avşar'ın yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız. Cesur pozuyla gündem olan Hülya Avşar için sosyal medyada, "Genç kızlara taş çıkartır", "Yaşına rağmen çok güzel", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı… İşte Hülya Avşar'ın ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

10.02.2019 18:27 - Son Güncelleme: 10.02.2019 18:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





