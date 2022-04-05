Hülya Avşar'ın pozunu görenler yorum yağmuruna tuttu! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından olay paylaşım! "İçinde bir şey yok mu?"
Hülya Avşar'ın pozunu görenler yorum yağmuruna tuttu! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Hülya'yı görenler, "İçinde bir şey yok mu?" yorumları yaptı. Yeşilçam zamanında güzel olmak önemliydi" diyen Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde dikkat çeken açıklamalara imza attı. Magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar, muhabirlerle sohbet ederken eskiden güzel olmanın önemli olduğunu vurguladı ve "Hafif kırışmış kadın çok cazibeli, şimdi kimin kaç yaşında olduğunu anlamıyorsunuz" dedi. 58 yaşındaki Avşar kızının bu sözlerinin ardından Instagram'dan paylaştığı pozlar gündeme bomba gibi düştü.
05.04.2022 17:05 - Son Güncelleme: 05.04.2022 17:37
"İÇİNDE BİR ŞEY YOK MU?"
Hülya Avşar'ın pozunu görenler yorum yağmuruna tuttu! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından Hülya'dan gelen paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.
Hülya Avşar'dan olay pozlar! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı...
Yıllardır sadece işi ve açıklamalarıyla gündem olan başarılı şarkıcı Hülya Avşar'la ilgili geçtiğimiz ay 12 yıllık yalnızlığının son bulduğu ileri sürüldü.