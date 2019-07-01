GaleriMagazin

Hülya Avşar'ın o fotoğrafı 'Yok artık' dedirtti! Avşar Kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hülya Avşar, sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Selfie filmi ile hüsrana uğrayan Hülya Avşar yaşına rağmen Instagram'da paylaştığı pozlarla takipçilerinin beğenisini topluyor. Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden olan 55 yaşındaki Hülya Avşar, son dönemde popüler hale gelen makyajsız paylaşım akımına katıldı. Bu kez cesur davranan Hülya Avşar, makyajsız fotoğrafını paylaştı ve olanlar oldu.Takipçileri tarafından büyük beğeni alan Hülya Avşar'ın makyajsız pozu sosyal medyayı salladı. İşte Hülya Avşar ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

01.07.2019 20:20 - Son Güncelleme: 01.07.2019 20:33
Hülya Avşar'ın o fotoğrafı 'Yok artık' dedirtti! Avşar Kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyanın son dönemdeki akımlarından makyajsız fotoğraf paylaşımına Hülya Avşar da katıldı. Hülya Avşar duştan sonra saçlarını havluya sararak çektiği makyajsız fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Hülya Avşar'ın o fotoğrafı 'Yok artık' dedirtti! Avşar Kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Takipçileri tarafından büyük beğeni alan Hülya Avşar'ın makyajsız pozu sosyal medyayı salladı. İşte Hülya Avşar ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

Hülya Avşar'ın o fotoğrafı 'Yok artık' dedirtti! Avşar Kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Yaptığı her hareketle gündem olmayı başaran Hadise'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi.

Hülya Avşar'ın o fotoğrafı 'Yok artık' dedirtti! Avşar Kızı sosyal medyayı ikiye böldü
Hülya Avşar'ın o fotoğrafı 'Yok artık' dedirtti! Avşar Kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Hadise'nin makyajsız fotoğrafı birçok ünlüyü akıllara getirdi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide rol aldı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide rol aldı