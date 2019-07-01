Hülya Avşar'ın o fotoğrafı 'Yok artık' dedirtti! Avşar Kızı sosyal medyayı ikiye böldü

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Hülya Avşar, sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Selfie filmi ile hüsrana uğrayan Hülya Avşar yaşına rağmen Instagram'da paylaştığı pozlarla takipçilerinin beğenisini topluyor. Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden olan 55 yaşındaki Hülya Avşar, son dönemde popüler hale gelen makyajsız paylaşım akımına katıldı. Bu kez cesur davranan Hülya Avşar, makyajsız fotoğrafını paylaştı ve olanlar oldu.Takipçileri tarafından büyük beğeni alan Hülya Avşar'ın makyajsız pozu sosyal medyayı salladı. İşte Hülya Avşar ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

01.07.2019 20:20 - Son Güncelleme: 01.07.2019 20:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





