Hülya Avşar'ın kucağına oturmuştu... Küçük İbo'nun son halini görenlerin ağzı açık kaldı o şimdi 38 yaşında: "Yıllar hiç acımamış"
Hülya Avşar'ın kucağına oturmuştu... Küçük İbo'nun son halini görenlerin ağzı açık kaldı, İbrahim Küçük şimdilerde 38 yaşında... Son hali ile gündeme bomba gibi düşen Küçük İbo'yu görenler, "Yıllar ona hiç acımamış" yorumları yapıyor. Gerçek ismi, 'İbrahim Küçük' olan ve İbrahim Tatlıses'in konseri sırasında sahneye fırlayarak, mikrofonu kapan İbrahim Küçük, yanık sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ardından Hülya Avşar'ın programına katılarak Avşar'ın kucağına oturan Küçük İbo, o dönem uzun bir süre manşetlerde yer almıştı. 90'ların çocuk yıldızı olan ve eski popülerliğini özlediğini söyleyen Küçük İbo, geçmişte verdiği bir röportajda "Şöhret gidince çevremdeki insanlar da azaldı" diyerek, sitem etmişti.
23.06.2022 12:21 - Son Güncelleme: 23.06.2022 12:21
"YILLAR HİÇ ACIMAMIŞ"
Hülya Avşar'ın kucağına oturmuştu... Küçük İbo'nun son halini görenlerin ağzı açık kaldı, o şimdi 38 yaşında...
Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.