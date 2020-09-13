Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu eridi! İşte 22 yaşındaki Zehra'nın son hali...
Hülya Avşar'ın kaya Çilingiroğlu'dan dünyaya gelen kızı Zehra Çilingiroğlu adeta eridi. Kız arkadaş grubuyla akşam yemeği yiyen Zehra Çilingiroğlu, Bebek sahilinde objektiflere yansıdı. 22 yaşındaki Zehra, verdiği kilolarla dikkat çekti. İşte Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Zehra Çilingiroğlu ve ünlülerin çocukları...
13.09.2020 11:20
- Son Güncelleme: 13.09.2020 11:38
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki akşam Bebek'teydi. Kız arkadaş grubuyla akşam yemeği yiyen Zehra Çilingiroğlu, Bebek sahilinde objektiflere yansıdı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İşte Hülya Avşar'ın 22 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu ve ünlülerin çocukları...
DİĞER GALERİLER