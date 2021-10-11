Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 'anasının kızı' dedirtti! Sevgilisini Sibel Can'ın kızı Melisa'ya kaptıran Zehra'ya bakın, eridi!
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 'anasının kızı' dedirtti! Fazla kilolarından kurtulan Zehra, güzelliği ile hayran bıraktı. O magazin dünyasında kamera önünde büyüyen ünlü çocuklarından... Anne Hğlya Avşar olunca attığı her adım da haliyle takip ediliyor genç ismin. 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu ikilisinin kızları, soğuyan havalara inat sporunu ihmal etmiyor. Sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takılan Zehra'yı görenler, 'Anasının kızı' edemeden geçmiyor. Nedeni ise Zehra'nın, annesi Hülya Avşar gibi sporu hayatının bir parçacı haline getirmesi. Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisini Sibel Can'ın kızı Melisa'ya kaptırması ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık acısını çabuk atlatan Zehra şu sıralarkendine yatırım yapıyor. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son hali...
"ANASININ KIZI"
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu 'anasının kızı' dedirtti! Sevgilisini Sibel Can'ın kızı Melisa'ya kaptıran Zehra ayrılık acısını çabuk unuttu. Şu sıralar kendine yatırım yapan Zehra fit haliyle dikkat çekti.
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu en az annesi kadar popüler. Genç mimar Zehra Çilingiroğlu anne ve babası gibi spora da oldukça düşkün.
Eski sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra kendine yatırım yaparak iş ve özel hayatında değişikliğe giden Zehra, soğuklara rağmen sporunu aksatmıyor.
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu uzun bir süre aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırmıştı. İddialara göre Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının şiddet olaylarına karışmasından rahatsız oldu.