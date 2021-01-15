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Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf eden Coşkun Sabah'tan yeni bir bomba daha! Bu kez de...

Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf eden Coşkun Sabah'tan yeni bir bomba daha! 20 sene evli kaldığı Ceyda Okay'dan 2017 yılında boşanan Coşkun Sabah, yeni itirafıyla şaşırttı. 21 yaşında Roza Sabah adında bir kız evladına sahip olan Coşkun Sabah, bekarlığın kendisi için uygun bir hayat olmadığını söyledi: "Çok zormuş bekar olmak, hiç alışamadım. Evlenmek istiyorum ve yakında da evleneceğim. Evde hanımın 'Hadi yemek hazır' diye seslenmesini özledim." diyen Coşkun Sabah'ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda,"'Ben askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı" itirafıyla magazin gündeminde günlerce konuşulan Coşkun Sabah bu kez bakın neler söyledi...

15.01.2021 14:01 - Son Güncelleme: 15.01.2021 14:40
Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf eden Coşkun Sabah'tan yeni bir bomba daha! Bu kez de...

Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf eden Coşkun Sabah'tan yeni bir bomba daha! Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen 68 yaşındaki şarkıcı, "Bestelerinizi kendi yaşanmışlıklarınızdan mı yapıyorsunuz?" sorusu üzerine tartışma yaratacak bir cevaba imza attı.

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Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf eden Coşkun Sabah'tan yeni bir bomba daha! Bu kez de...

"HALA EVLİLİK ÖZLEMİ ÇEKİYORUM"

Bekar müzisyenlerin daha üretken olduğunu belirten Coşkun Sabah, "Bestecinin hayatı çok değişiktir, bir şeyler duyar ve hisseder, şarkı yazar. Duygusuz zaten bu iş olmaz. Tetikleyen bir şeyler illa vardır" dedi.

Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf eden Coşkun Sabah'tan yeni bir bomba daha! Bu kez de...

Ünlü şarkıcı, "Eşimden ayrılalı üç sene oldu; biraz hayatımızda duygu patlaması olabiliyor, bir de bekar insanın müzisyenliği daha da bir üretken olabiliyor."

Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf eden Coşkun Sabah'tan yeni bir bomba daha! Bu kez de...

"Sakın yanlış anlamayın, 'Oo Coşkun Sabah şöyle falan' söyledi... Evlilik kadar güzel bir müessese yok, hala evlilik özlemi çekiyorum, hala evlenmek için can atıyorum" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf eden Coşkun Sabah'tan yeni bir bomba daha! Bu kez de...

"Şu gerçek var; evlilikte çocuğun mutluluğu, akşam yemeği, hanımın cıvıltısı, o kaynayan ev... İnsanın beste yapmak aklına gelmiyor. 7-8 tane hit şarkım var, müzik üretimine girmiş durumdayım. Biraz coştum. Evliyken benim minik gelir 'Babacığım' der melodi gider, eşim 'Hadi yemeğe' der ve yine melodi gider. Yalnızlığı o açıdan söyledim. Bu bir tespittir, 'Doğrucu Davut' Coşkun Sabah'ın bu tespiti başka yerlere çekilmez inşallah."

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