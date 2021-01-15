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Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf eden Coşkun Sabah'tan yeni bir bomba daha! Bu kez de...

Hülya Avşar'ın kendisini aldattığını itiraf eden Coşkun Sabah'tan yeni bir bomba daha! 20 sene evli kaldığı Ceyda Okay'dan 2017 yılında boşanan Coşkun Sabah, yeni itirafıyla şaşırttı. 21 yaşında Roza Sabah adında bir kız evladına sahip olan Coşkun Sabah, bekarlığın kendisi için uygun bir hayat olmadığını söyledi: "Çok zormuş bekar olmak, hiç alışamadım. Evlenmek istiyorum ve yakında da evleneceğim. Evde hanımın 'Hadi yemek hazır' diye seslenmesini özledim." diyen Coşkun Sabah'ın açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz haftalarda,"'Ben askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı" itirafıyla magazin gündeminde günlerce konuşulan Coşkun Sabah bu kez bakın neler söyledi...

15.01.2021 14:01 - Son Güncelleme: 15.01.2021 14:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





