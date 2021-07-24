Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar sınır tanımadı banyodan paylaştı! Cüretkar pozu olay oldu sosyal medya çalkalandı
Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar sınır tanımadı banyodan paylaştı! Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. İlk olarak bikinili pozlarıyla gündeme gelen Helin Avşar, ardından ablası Hülya Avşar'ın spor yaptığı anları yayınlamasıyla çok konuşuldu. Zehra Çilingiroğlu ve Helin Avşar'ın spor yaptığı anları yayınlayan Hülya Avşar'ın paylaşımının etkisi devam ederken Helin'den dikkat çeken bir poz daha geldi. Banyoda verdiği iddialı pozu Instagram sayfasında yayınlayan Helin, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Helin Avşar'ın cüretkar paylaşımı...
Ablası Hülya Avşar'ın yazlığı Ayvalık'ta tatil yapan Helin Avşar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu.
Helin Avşar, daha sonra da ablası Hülya Avşar'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'ın spor yaptığı anları 'Aşklarım' notuyla sosyal medya hesabında yayınladı.
Hülya Avşar'ın paylaşımının etkisi sosyal medyada devam ederken Helin Avşar, banyoda çektiği iddialı bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
Beyaz bikinisi ile banyoda poz veren Helin Avşar, bu paylaşımla da adından söz ettirmeyi başardı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, Helin'in takipçilerini ikiye böldü.
Bir kısım takipçisi fotoğrafı beğeni yağmuruna tutarken bir kısmı paylaşımı fazla iddialı bularak Helin Avşar'ı eleştirdi.