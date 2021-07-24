Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar sınır tanımadı banyodan paylaştı! Cüretkar pozu olay oldu sosyal medya çalkalandı

Helin Avşar, daha sonra da ablası Hülya Avşar'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar'ın spor yaptığı anları 'Aşklarım' notuyla sosyal medya hesabında yayınladı.