Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Duyan inanamadı meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce...

Avşar, 1983 senesinde ise Kainat Güzellik Yarışması'na katıldı ve birinci seçildi. Ancak Hülya Avşar, yarışmanın ertesi günü evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca yarışmanın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle tacını kaybetti. Bu olay Hülya Avşar'ın hayatında dönüm noktası oldu ve ünlü isme oyunculuk teklifleri yağmaya başladı.