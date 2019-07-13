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Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Hülya Avşar, her aşkı, her lafı, her yaptığı ile yıllardır magazin gündeminden düşmedi. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğini 2005 yılında sonlandıran Hülya Avşar, iş adamı Saadettin Saran ile yaşadığı aşkla herkesi şaşırtmış, Sadettin Saran daha sonra Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat bunlar Hülya Avşar'ın tek aşk maceraları değil. Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Avşar kızının ilk eşi...

13.07.2019 07:13 - Son Güncelleme: 13.07.2019 09:03
Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Hülya Avşar çalkantılı aşk hayatı, evi, eski eşleri ve sevgilileriyle magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Yıllar önce Hülya Avşar'ın tacının elinden alınmasına neden olan eşi kim? İşte Hülya Avşar hakkındaki basına sızan o gerçek...

Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Seda Sayan-Sinan Engin

Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu
Hülya Avşar'ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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