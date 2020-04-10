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Hülya Avşar'ın gençliğinde tacının elinden alınmasına neden olan o fotoğraf! İşte Hülya Avşar skandalları...

Hülya Avşar, 1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına... Aradan tam 37 yıl geçti. O gece kraliçe seçildi Avşar kızı... Eğer iki gün sonra daha önce evlenip boşandığı ortaya çıkıp da tacı elinden alınmasaydı belki de çoktan Türkiye'nin eski güzelleri arasında tarihin tozlu sayfalarında bir anı olarak kalacaktı. Hülya Avşar bu kadar zamandır oturduğu 'kraliçelik tahtından' hiç inmedi. Kimi zaman saltanatı sallansa da o hep kendini gündemde tutmayı bildi. İşte Hülya Avşar'ın aşkları, skandalları, gafları...

10.04.2020 17:54 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





