RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hülya Avşar'ın eski sevgilisi Sadettin Saran ile Birce Akalay'ın Kaz Dağları kaçamağı! Gizli tatil ifşa oldu: "Bu da mı tesadüf?"

Hülya Avşar'ın eski sevgilisi Sadettin Saran ile Birce Akalay'ın Kaz Dağları kaçamağı! Gizli tatil ifşa oldu: "Bu da mı tesadüf?"

Hülya Avşar'ın eski sevgilisi Sadettin Saran ile Birce Akalay'ın Kaz Dağları kaçamağı! Gizli tatil ifşa oldu, ikiliye kısa sürede; "Bu da mı tesadüf?" yorumları yapıldı. İlk olarak geçtiğimiz ay magazin gündeminde yer almıştı sürpriz aşk iddiası. Ardından Birce'den açıklama gelmişti. Ancak ikilinin son dönemde çok fazla tesadüf yaşaması kafaları karıştırdı. İlişkilerini reddeden Birce Akalay ve Sadettin Saran'ın hafta sonu Kaz Dağları'nda aynı otelden, aynı ortak arkadaşlarıyla yaptığı paylaşım aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.

06.04.2022 10:58 - Son Güncelleme: 06.04.2022 11:18
Hülya Avşar’ın eski sevgilisi Sadettin Saran ile Birce Akalay’ın Kaz Dağları kaçamağı! Gizli tatil ifşa oldu: Bu da mı tesadüf?

"BU DA MI TESADÜF?"

Gizli tatil ifşa oldu! Hülya Avşar'ın eski sevgilisi Sadettin Saran ile Birce Akalay'ın Kaz Dağları kaçamağı gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar’ın eski sevgilisi Sadettin Saran ile Birce Akalay’ın Kaz Dağları kaçamağı! Gizli tatil ifşa oldu: Bu da mı tesadüf?

BİRCE GÖNLÜNÜ SADETTİN SARAN'A MI KAPTIRDI?

Bir süre önce birlikte oldukları yönünde haberler çıkan Birce Akalay ve Sadettin Saran, bu haberleri, "Bir doğum günü yemeğini alıp, baş başa bir Yemek haline getirmişler, asılsız haber" diyerek yalanlamışlardı.

Hülya Avşar’ın eski sevgilisi Sadettin Saran ile Birce Akalay’ın Kaz Dağları kaçamağı! Gizli tatil ifşa oldu: Bu da mı tesadüf?

Ama şimdi ikisinin yaptığı sosyal medya paylaşımları yeniden kafaların karışmasına neden oldu!

Hülya Avşar’ın eski sevgilisi Sadettin Saran ile Birce Akalay’ın Kaz Dağları kaçamağı! Gizli tatil ifşa oldu: Bu da mı tesadüf?

Hafta sonu tatili için Kaz Dağları'na giden Birce Akalay, yakın arkadaşı Dilara Karabay'la fotoğrafını paylaşarak altına "Love" yazdı.

Hülya Avşar’ın eski sevgilisi Sadettin Saran ile Birce Akalay’ın Kaz Dağları kaçamağı! Gizli tatil ifşa oldu: Bu da mı tesadüf?

Karabay'ın, sosyetenin ve ünlü oyuncuların uğrak noktası olan bir oteli var Kaz Dağları'nda.

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