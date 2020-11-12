Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun koronavirüs paniği! "Benden uzak durun, kimse yaklaşmasın"
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde; maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı şu günlerde ünlülerin tutumları dikkat çekiyor. Kimileri tüm tedbirleri alarak kurallara uydu ve hatta 'evdekal' çağrısında bulundu, kimileri ise hiçbir kurala uymadan gezerken görüntülendi. Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu da maskesiz gezen ünlü isimler arasında yerini aldı. Pandeminin başından bu yana maskesiz gezerek çevresindeki insanların canını hiçe sayan Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu ile Etiler'de görüntülendi. Muhabirlere verdiği sert tepki ile dikkat çeken Kaya Çilingiroğlu, 'Siz sert adam görmemişsiniz' dedi.
KORONAVİRÜS YENİ AKLINA GELDİ!
Pandemi boyunca kurallara uymadan gezen Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Alışveriş turuna çıkan ikili, muhabirlerin kendisini görüntülemesi ile sinirlendi. Mikrofon uzatan muhabirlere bağıran Çilingiroğlu, "Benden uzak durun, kimse yaklaşmasın" dedi.