Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! O isim Mehmet Ali Erbil'in eski aşkı çıktı! Kızı Zehra'dan 4 yaş küçük o kişi...

1997 yılında Hülya Avşar ile nikah masasına oturan Kaya Çilingiroğlu, 1998 yılında Zehra Çilingiroğlu ile baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç aldatması o zamanlar magazin manşetlerini süslemişti. Son olarak geçtiğimiz aylarda 60 yaşına basan Kaya Çilingiroğlu, aşk bombasını patlattı. Kaya Çilingiroğlu, şimdi ise gönlünü ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki eski sevgilisine kaptırdı. İkilinin fotoğrafı gündeme bomba gibi düşerken Kaya Çilingiroğlu'nun kendisinden 38 yaş küçük olan yeni sevgilisiyle fotoğrafı...