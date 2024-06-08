Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! O isim Mehmet Ali Erbil'in eski aşkı çıktı! Kızı Zehra'dan 4 yaş küçük o kişi...

1997 yılında Hülya Avşar ile nikah masasına oturan Kaya Çilingiroğlu, 1998 yılında Zehra Çilingiroğlu ile baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç aldatması o zamanlar magazin manşetlerini süslemişti. Son olarak geçtiğimiz aylarda 60 yaşına basan Kaya Çilingiroğlu, aşk bombasını patlattı. Kaya Çilingiroğlu, şimdi ise gönlünü ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 22 yaşındaki eski sevgilisine kaptırdı. İkilinin fotoğrafı gündeme bomba gibi düşerken Kaya Çilingiroğlu'nun kendisinden 38 yaş küçük olan yeni sevgilisiyle fotoğrafı...
Hülya Avşar ile 1997 yılında dünya evine giren Kaya Çilingiroğlu, 8 yıl süren evliliklerini 2005 yılında sonlandırmıştı.
Hatta Kaya Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç aldatması hiç kuşkusuz magazin tarihinin en çok konuşulan olayları arasında ilk sıralarda yer aldı. Kaya Çilingiroğlu muhabirlerin Ferrari sorusunu Feraye diye anlayınca kendisini ele vermişti.
Yasak aşkın ifşasının ardından 2009 yılında Feraye Tanyolaç ile dünyaevine giren Kaya Çilingiroğlu 2014 yılında boşandı.