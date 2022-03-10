Hülya Avşar'dan olay pozlar! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı
Hülya Avşar'dan olay pozlar! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı geçti. "Yeşilçam zamanında güzel olmak önemliydi" diyen Hülya Avşar'dan önceki gün bomba sözler geldi. Magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar, muhabirlerle sohbet ederken eskiden güzel olmanın önemli olduğunu vurguladı ve "Hafif kırışmış kadın çok cazibeli, şimdi kimin kaç yaşında olduğunu anlamıyorsunuz" dedi. 58 yaşındaki Avşar kızının bu sözlerinin ardından Instagram'dan paylaştığı pozlar dikkat çekti.
10.03.2022 20:25 - Son Güncelleme: 10.03.2022 20:28
Hülya Avşar'dan olay pozlar! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı...
Yıllardır sadece işi ve açıklamalarıyla gündem olan başarılı şarkıcı Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığının son bulduğu ileri sürüldü.