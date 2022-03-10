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Haberler Magazin Hülya Avşar'dan olay pozlar! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı

Hülya Avşar'dan olay pozlar! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı

Hülya Avşar'dan olay pozlar! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı geçti. "Yeşilçam zamanında güzel olmak önemliydi" diyen Hülya Avşar'dan önceki gün bomba sözler geldi. Magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar, muhabirlerle sohbet ederken eskiden güzel olmanın önemli olduğunu vurguladı ve "Hafif kırışmış kadın çok cazibeli, şimdi kimin kaç yaşında olduğunu anlamıyorsunuz" dedi. 58 yaşındaki Avşar kızının bu sözlerinin ardından Instagram'dan paylaştığı pozlar dikkat çekti.

10.03.2022 20:25 - Son Güncelleme: 10.03.2022 20:28
Hülya Avşar’dan olay pozlar! Cazibeli kadın açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı

Hülya Avşar'dan olay pozlar! "Cazibeli kadın" açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı...

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Hülya Avşar’dan olay pozlar! Cazibeli kadın açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı

Yıllardır sadece işi ve açıklamalarıyla gündem olan başarılı şarkıcı Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığının son bulduğu ileri sürüldü.

Hülya Avşar’dan olay pozlar! Cazibeli kadın açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı

Uğruna şarkılar yazılan, filmler çekilen Hülya Avşar'ın kalbi, uzun süredir boştu.

Hülya Avşar’dan olay pozlar! Cazibeli kadın açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı

Geçtiğimiz haftalarda ideal erkek konusunda kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı vermişti Avşar kızı:

Hülya Avşar’dan olay pozlar! Cazibeli kadın açıklamasının ardından gelen sütyensiz ceketli ve mini şortlu pozlar ortalığı salladı

"Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler de bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz."

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