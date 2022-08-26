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Haberler Magazin Hülya Avşar'dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! 'Zormuş' dedi Avşar kızını görenler ise: "Yaş almıyor sanki hala diri"

Hülya Avşar'dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! 'Zormuş' dedi Avşar kızını görenler ise: "Yaş almıyor sanki hala diri"

Hülya Avşar'dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! 'Zormuş' dedi paylaştı, Avşar kızını görenler, "Yaş almıyor sanki hala diri" yorumları yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Hülya Avşar Instagram paylaşımıyla kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde göğsüne sakış yapıştırma hareketiyle gündeme gelen Hülya Avşar tatil pozlarıyla sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Avşar kızını görenler, 'Hülya Avşar kaç yaşında?' sorusunun yanıtını merak etti.

26.08.2022 14:25 - Son Güncelleme: 26.08.2022 14:25
Hülya Avşar’dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! ’Zormuş’ dedi Avşar kızını görenler ise: Yaş almıyor saki hala diri

"YAŞ ALMIYOR SAKİ HALA DİRİ"

Hülya Avşar'dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! 'Zormuş' dedi Avşar kızını görenler ise, "Yaş almıyor saki hala diri" ,"Kaç yaşında acaba?" yorumları yaptı.

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Hülya Avşar’dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! ’Zormuş’ dedi Avşar kızını görenler ise: Yaş almıyor saki hala diri

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, uzun süreden sonra geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Sen Aşk Mısın?' ile müzik piyasasına döndü. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, her adımıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.

Hülya Avşar’dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! ’Zormuş’ dedi Avşar kızını görenler ise: Yaş almıyor saki hala diri

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hülya Avşar yeni şarkısının klibindeki sakız hareketiyle olay olmuştu.

Hülya Avşar’dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! ’Zormuş’ dedi Avşar kızını görenler ise: Yaş almıyor saki hala diri

Hülya Avşar, yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın tanıtım videosunu Instagram hesabından yayınladı. Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırmasıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

Hülya Avşar’dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! ’Zormuş’ dedi Avşar kızını görenler ise: Yaş almıyor saki hala diri

Çok konuşulan sahnenin ardından Sinan Akçıl, Türkiye'nin en seksi kadınının Hülya Avşar olduğunu söyledi. Akçıl, "Giydiği kıyafetlerle kendisini seksi göstermeye çalışan kadınların yanı sıra, bir sakız hareketiyle seksi olduğunu ispatlayan tek kadın Hülya Avşar"dır" diye konuştu.

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