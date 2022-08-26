Hülya Avşar'dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! 'Zormuş' dedi Avşar kızını görenler ise: "Yaş almıyor sanki hala diri"

Çok konuşulan sahnenin ardından Sinan Akçıl, Türkiye'nin en seksi kadınının Hülya Avşar olduğunu söyledi. Akçıl, "Giydiği kıyafetlerle kendisini seksi göstermeye çalışan kadınların yanı sıra, bir sakız hareketiyle seksi olduğunu ispatlayan tek kadın Hülya Avşar"dır" diye konuştu.