Hülya Avşar'dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! 'Zormuş' dedi Avşar kızını görenler ise: "Yaş almıyor sanki hala diri"
Hülya Avşar'dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! 'Zormuş' dedi paylaştı, Avşar kızını görenler, "Yaş almıyor sanki hala diri" yorumları yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanan Hülya Avşar Instagram paylaşımıyla kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde göğsüne sakış yapıştırma hareketiyle gündeme gelen Hülya Avşar tatil pozlarıyla sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Avşar kızını görenler, 'Hülya Avşar kaç yaşında?' sorusunun yanıtını merak etti.
"YAŞ ALMIYOR SAKİ HALA DİRİ"
Hülya Avşar'dan mavi mayosuyla sörf tahtası üzerinde olay kare! 'Zormuş' dedi Avşar kızını görenler ise, "Yaş almıyor saki hala diri" ,"Kaç yaşında acaba?" yorumları yaptı.
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, uzun süreden sonra geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Sen Aşk Mısın?' ile müzik piyasasına döndü. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, her adımıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hülya Avşar yeni şarkısının klibindeki sakız hareketiyle olay olmuştu.
Hülya Avşar, yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın tanıtım videosunu Instagram hesabından yayınladı. Klipte Avşar Kızı'nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırmasıyla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
Çok konuşulan sahnenin ardından Sinan Akçıl, Türkiye'nin en seksi kadınının Hülya Avşar olduğunu söyledi. Akçıl, "Giydiği kıyafetlerle kendisini seksi göstermeye çalışan kadınların yanı sıra, bir sakız hareketiyle seksi olduğunu ispatlayan tek kadın Hülya Avşar"dır" diye konuştu.