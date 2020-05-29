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Hülya Avşar'dan kızına Boğaz manzaralı villa ofis! Kirasını duyan şoke oluyor

Hülya Avşar, kızı Zehra için kolları sıvadı. Önceki gün Instagram paylaşımında eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun bulunması ile dikkat çeken Hülya Avşar, bu kez de iç mimarlık okuyan kızı Zehra'nın kariyeri ile magazin gündeminde yerini aldı. 56 yaşındaki Hülya Avşar, Zehra'ya ofis tutmak için harekete geçti. Boğaz manzaralı bir yer arayan Avşar'ın, 50 bin TL kirası olan bir villayı çok beğendiği öğrenildi.

29.05.2020 12:46 - Son Güncelleme: 29.05.2020 13:06
Hülya Avşar'dan kızına Boğaz manzaralı villa ofis! Kirasını duyan şoke oluyor

Hülya Avşar, iç mimarlık okuyan kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kariyeri için kolları sıvadı. Kızının hem iyi bir mimarla birlikte çalışıp işi öğrenmesini isteyen Avşar, bir yandan da profesyonelleşmesi için ofis bakmaya başladı.

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Hülya Avşar'dan kızına Boğaz manzaralı villa ofis! Kirasını duyan şoke oluyor

KİRASI 50 BİN TL

Emlakçılara "Bana manzaralı bir villa bulun" diyen sanatçının, Kuruçeşme'de kirası 50 bin TL olan bir villayı çok beğendiği konuşuluyor.

Hülya Avşar'dan kızına Boğaz manzaralı villa ofis! Kirasını duyan şoke oluyor

ZEHRA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Zehra ise evinde dekorasyon işleriyle uğraşırken bir yandan da staj başvuruları yapıyor.

Hülya Avşar'dan kızına Boğaz manzaralı villa ofis! Kirasını duyan şoke oluyor

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yayınladığı bu fotoğraf ile sosyal medyayı 'bornoz mu gömlek mi?' ikilemine düşüren Hülya Avşar, önceki gün de eski eşiyle gündeme geldi.

Hülya Avşar'dan kızına Boğaz manzaralı villa ofis! Kirasını duyan şoke oluyor

HÜLYA ESKİ EŞİYLE YENİDEN BİRLİKTE Mİ?

Hülya Avşar makyajsız haliyle bir fotoğraf paylaştı. Avşar'ın fotoğraftaki Kaya Çilingiroğlu detayı dikkatlerden kaçmadı. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun karantinada birlikte olması akıllara 'yeniden mi birlikteler?' sorusunu getirdi.

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