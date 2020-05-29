Hülya Avşar'dan kızına Boğaz manzaralı villa ofis! Kirasını duyan şoke oluyor
Hülya Avşar, kızı Zehra için kolları sıvadı. Önceki gün Instagram paylaşımında eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun bulunması ile dikkat çeken Hülya Avşar, bu kez de iç mimarlık okuyan kızı Zehra'nın kariyeri ile magazin gündeminde yerini aldı. 56 yaşındaki Hülya Avşar, Zehra'ya ofis tutmak için harekete geçti. Boğaz manzaralı bir yer arayan Avşar'ın, 50 bin TL kirası olan bir villayı çok beğendiği öğrenildi.
29.05.2020 12:46
- Son Güncelleme: 29.05.2020 13:06
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