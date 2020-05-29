Hülya Avşar'dan kızına Boğaz manzaralı villa ofis! Kirasını duyan şoke oluyor

Hülya Avşar, iç mimarlık okuyan kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kariyeri için kolları sıvadı. Kızının hem iyi bir mimarla birlikte çalışıp işi öğrenmesini isteyen Avşar, bir yandan da profesyonelleşmesi için ofis bakmaya başladı.