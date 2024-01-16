Hülya Avşar’dan eski partnerine cevap! Yalçın Dümer’in itirafı çok konuşulmuştu: "Hülya sokak ortasında soyunurdu ben de..."

Yalçın Dümer, 1990 yapımı Hasan Boğuldu adlı filmde başrolü paylaştığı Hülya Avşar ile ilgili söyledikleriyle uzun süre gündem olmuştu. Avşar kızından "Hülya sokak ortasında soyunurdu" diyen Dümer'e aylar sonra yanıt geldi. "Eşek herif sen beni mi gözlüyordun" diyen Avşar bakın neler söyledi.
Bir dönemin aranan yüzlerinden biri olan Yalçın Dümer, geçen aylarda katıldığı bir televizyon programında Hasan Boğuldu'daki partneri Hülya Avşar hakkında konuşmuştu.
Yalçın Dümer konuşmasında "Hülya'nın gözlerine bakamazdım, heyecanlanırdım. Hülya soyunurdu sokak ortasında fon perdesini ben tutardım. Arada gözüm kayardı" demişti.
Hülya Avşar'a rol arkadaşı Yalçın Dümer'in kendisiyle ilgili söyledikleri soruldu.