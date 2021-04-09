Hülya Avşar'a uygulanan filtre hakkında konuşan Esra Sönmezer’den flaş açıklama! “Özgüvenli olması gerekiyor”
Ünlü oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer'den Hülya Avşar'a flaş sözler! Yeni programının tanıtımı için objektif karşısına geçen Esra Sönmezer, rol aldığı dizide yüzüne uygulanan filtreyle sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar hakkında konuştu. Dizilerde kullanılan fitreler üzerinden meslektaşlarını eleştiren Sönmezer, "Filtreli görüntüler izleyiciyi gerçeklikten uzaklaştırıyor" dedi. Sönmezer, benzer bir kriz yaşayan Hülya Avşar hakkında ise dikkat çeken ifadeler kullandı.
09.04.2021 16:29
- Son Güncelleme: 09.04.2021 16:29
Ünlü oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, geride bıraktığımız gün yeni programı için kamera karşısına geçti. Çekimlerin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Esra Sönmezer, son dönemde dizilerde kullanılan filtreler hakkında konuştu. Sönmezer, oyunculuğun doğasında gerçekliği yansıtma olduğunu vurgulayarak "Filtreli görüntüler izleyiciyi gerçeklikten uzaklaştırıyor" dedi.
Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hülya Avşar ile filtre konusu çok gündeme geldi. İnsanlar yaşlanıyor ve Hülya Avşar gibi değerli bir ismin yaşlanmaktan korkmaması ve özgüvenli olması gerekiyor"
"Bazı çizgileri ve kırışıklıklarıyla yaşamaya alışması şart. Onun filtre kullanması ve diğer oyuncuların kullanmaması kötü bir görüntüye sebebiyet verdi. Acaba hala 'En güzel benim' diyebiliyor mudur merak ediyorum"
NE OLMUŞTU?
Rol aldığı dizide Hülya Avşar'ın yüzüne filtre uygulanmıştı. Filtre nedeniyle burnu görülemeyecek derecede kaybolan Avşar, sosyal medyada gündem olmuştu.