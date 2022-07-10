Hülya Avşar yırtmaçta sınır tanımadı! Derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu! Avşar kızını gören bir daha baktı
Hülya Avşar yırtmaçta sınır tanımadı! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı peş peşe paylaşımlarla Instagram'ın gündemine bomba gibi düştü. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Avşar kızı, iddialı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Derin göğüs dekolteli ve kasığına kadar uzanan yırtmacıyla poz veren Avşar'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları...
10.07.2022 19:28 - Son Güncelleme: 10.07.2022 19:28
Birçok magazin sayfası da Hülya Avşar'ın paylaşımını kendi sayfasına taşıdı. Böylelikle Avşar kızının paylaşımı hızla sosyal medyada yayıldı.