Hülya Avşar ve Banu Alkan'la başrollerdeydi Yeşilçam'ın gözde yakışıklısıydı! Tolga Savacı'yı son haliyle görün meğer...
1980'li yıllarda Yeşilçam yepyeni bir çehreye büründü ve yepyeni yıldızlar çıkardı. O döneme damgasını vuran yıldızlar da birer birer kamera karşısından çekilip kendilerine yeni hayatlar kurdu. İşte o dönemlerin "bebek yüzlü" oyuncusu Tolga Savacı da onlardan biriydi. İlk evliliğini dönemin ünlü şarkıcılarından Aylin Livaneli ile yapan Tolga Savacı, ikinci kez Özlem İbrahimoğlu ile nikah masasına oturdu. Savacı, 2015 yılında Nermin Bezmen ile evlendi ve ABD'nin New York kentine taşındı. Orada ise hayallerinin mesleğini yapıyor. İşte Tolga Savacı'nın son hali...
En son 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide rol aldıktan sonra ABD'ye yerleşen Tolga Savacı, en büyük hobisini mesleği haline getirdi.
Geçmişte, yakışıklılığıyla genç kızların rüyası olan yıldıza, oyunculuğu neden bıraktığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi:
''O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık. Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor.
Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi, acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım. Yapılan adaletsizlikler beni geçmişte severek yaptığım oyunculuktan yavaş yavaş uzaklaştırdı. Maalesef ki Türkiye'de sanata ve sanatçıya verilen değer ortada. Bu koşullarda özgürce sanat yapmak olası değil.''
İşte başta Tolga Savacı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.