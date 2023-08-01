Hülya Avşar ve Banu Alkan'la başrol paylaştı Yeşilçam'ın yakışıklısıydı! Tolga Savacı'yı son haliyle görün yeni işi de...

1980'li yıllarda Yeşilçam yepyeni bir çehreye büründü ve yepyeni yıldızlar çıkardı. O döneme damgasını vuran yıldızlar da birer birer kamera karşısından çekilip kendilerine yeni hayatlar kurdu. İşte o dönemlerin "bebek yüzlü" oyuncusu Tolga Savacı da onlardan biriydi. İlk evliliğini dönemin ünlü şarkıcılarından Aylin Livaneli ile yapan Tolga Savacı, ikinci kez Özlem İbrahimoğlu ile nikah masasına oturdu. Savacı, 2015 yılında Nermin Bezmen ile evlendi ve ABD'nin New York kentine taşındı. Orada ise hayallerinin mesleğini yapıyor. İşte Tolga Savacı'nın son hali...