Hülya Avşar tenis kortunda şov yaptı! Rengarenk taytıyla boy gösterdi ortalığı yaktı kavurdu! Hülya’yı gören dönüp bir daha baktı
Hülya Avşar tenis kortunda şov yaptı! Tenis tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğraflarla ilgi odağı oldu. Rengarenk taytıyla objektif karşısına geçen Hülya Avşar, tenis kortunda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisinde sundu. Fit haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Avşar kızı için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları...
25.11.2021 00:47
- Son Güncelleme: 25.11.2021 01:02
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Rengarenk taytıyla objektif karşısına geçen Hülya Avşar, tenis kortunda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisinde sundu.