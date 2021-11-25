Vav TV İzle
Haberler Magazin Hülya Avşar tenis kortunda şov yaptı! Rengarenk taytıyla boy gösterdi ortalığı yaktı kavurdu! Hülya’yı gören dönüp bir daha baktı

Hülya Avşar tenis kortunda şov yaptı! Rengarenk taytıyla boy gösterdi ortalığı yaktı kavurdu! Hülya’yı gören dönüp bir daha baktı

Hülya Avşar tenis kortunda şov yaptı! Tenis tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yayınladığı son fotoğraflarla ilgi odağı oldu. Rengarenk taytıyla objektif karşısına geçen Hülya Avşar, tenis kortunda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisinde sundu. Fit haliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Avşar kızı için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları...

25.11.2021 00:47 - Son Güncelleme: 25.11.2021 01:02
Hülya Avşar tenis kortunda şov yaptı! Rengarenk taytıyla boy gösterdi ortalığı yaktı kavurdu! Hülya’yı gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hülya Avşar tenis kortunda şov yaptı! Rengarenk taytıyla boy gösterdi ortalığı yaktı kavurdu! Hülya’yı gören dönüp bir daha baktı

Rengarenk taytıyla objektif karşısına geçen Hülya Avşar, tenis kortunda verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisinde sundu.

Hülya Avşar tenis kortunda şov yaptı! Rengarenk taytıyla boy gösterdi ortalığı yaktı kavurdu! Hülya’yı gören dönüp bir daha baktı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan kareler adeta sosyal medyayı salladı.

Hülya Avşar tenis kortunda şov yaptı! Rengarenk taytıyla boy gösterdi ortalığı yaktı kavurdu! Hülya’yı gören dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Avşar fit haliyle dikkat çekti.

Hülya Avşar tenis kortunda şov yaptı! Rengarenk taytıyla boy gösterdi ortalığı yaktı kavurdu! Hülya’yı gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medya kullanıcıları, kariyeri kadar güzelliğiyle de çok konuşulan Avşar için "Yıllara meydan okuyor" yorumunda bulundu.

SON DAKİKA