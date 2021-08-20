Hülya Avşar tatil pozuyla yıllar meydan okudu! Fit hali dikkat çekti sosyal medya onu konuştu
Hülya Avşar tatil pozuyla yıllar meydan okudu! Yıllar sonra ekranlara döndüğü Masumiyet dizisi kısa süre önce final yapan Hülya Avşar, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu her sene olduğu gibi Ayvalık'ta atan ünlü oyuncu ve şarkıcı, burada verdiği iddialı bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Avşar'ın fit hali dikkat çekerken "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan tatil pozları...
20.08.2021 22:06
- Son Güncelleme: 20.08.2021 22:06
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Yaz aylarını Ayvalık'taki yazlığında geçiren Avşar, burada siyah büstiyeri ve beyaz pantolonuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Öte yandan Hülya Avşar'ın paylaşımı, çok sayıda Instagram sayfası tarafından paylaşılarak hızla sosyal medyada yayıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, Hülya Avşar için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" yorumlarında bulundu.